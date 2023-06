È cilentano il nuovo DS della Juventus

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nuovo Direttore Sportivo della prima squadra della Juventus per la stagione 2023-24: sarà Giovanni Manna, originario di Cardile frazione di Gioi Cilento, giovane dirigente che viene dall’esperienza con l’Under 23.

La conferma dell’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino

A confermare la promozione di Manna è l’Amministratore Delegato della Juventus Maurizio Scanavino ai microfoni di Sky Sport. «Due giorni dopo la mia nomina e quella di Ferrero ci siamo trovati con 15 punti di penalizzazione e l’inibizione del ds Cherubini. Abbiamo creato in una situazione di emergenza un gruppo di lavoro con la nomina di Francesco Calvo Chief Football Officer e la promozione di Giovanni Manna dalla Next Gen, che ha lavorato molto bene. – spiega Scanavino – L’esito forse più positivo in questa fase è stata la performance di Giovanni che, come alcuni giocatori che sono saliti dalla Next Gen alla prima squadra, ha dimostrato di avere grandi capacità. Da oggi sarà lui a prendere in mano al 100% la responsabilità e le fasi di mercato che ci aspettano nei prossimi mesi, lasciando a Calvo la parte più manageriale».

Chi è Giovanni Manna

Giovanni Manna, giovane direttore sportivo alla guida del progetto Next Gen, è stato molto apprezzato per il lavoro che ha portato in prima squadra Fagioli, Miretti, Iling Jr., Soulè. È ritenuto perfettamente compatibile con Allegri. Classe 1988, Manna è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, vestendo i panni di responsabile della Primavera. Prima di arrivare nel club bianconero però, Giovanni Manna ha mosso i primi passi come Club Manager a Forlì nella stagione 2013/2014.