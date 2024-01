Due nuovi templi dorici a Paestum: le foto e la soddisfazione del Ministro Sangiuliano

“Le recenti scoperte confermano quanto a Paestum ci sia ancora molto da fare sul fronte degli scavi, della ricerca e anche sul piano della valorizzazione. Dopo decenni di inerzia, il Ministero della Cultura sta dando impulso a notevoli iniziative. Abbiamo riaperto il Museo archeologico nazionale dopo importanti e impegnativi lavori di riallestimento che consentono un pregevole percorso espositivo“. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla scoperta di due nuovi templi dorici nel parco archeologico di Paestum (leggi qui).

Nelle prossime settimane un sopralluogo

“Nelle prossime settimane sarò di nuovo a Paestum per sottolineare il valore dell’intervento di riqualificazione, da 20 milioni di euro, nell’ex stabilimento della Cirio. Nei mesi scorsi mi sono recato anche a Velia per inaugurare la mostra ‘Elea: la rinascità e garantire un primo stanziamento di risorse per iniziare a realizzare il museo“, aggiunge Sangiuliano.

La nota di Fratelli d’Italia

“Il governo Meloni, con l’impegno costante dei parlamentari eletti in provincia di Salerno, nelle persone del Vice ministro Edmondo Cirielli, del Senatore Antonio Iannone, e dell’onorevole Imma Vietri, insieme al portavoce provinciale Giuseppe Fabbricatore, e ai militanti di Fratelli d’Italia, metteranno in campo tutte le energie, per rendere questo territorio, un fiore all’occhiello per tutto il Sud”, fanno sapere dai circoli locali di Fratelli d’Italia.