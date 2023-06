Droga: doppio arresto dei carabinieri nel salernitano

Doppio arresto da parte dei carabinieri sul territorio salernitano. Il primo è stato portato a termine Battipaglia da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. I militari stanno portando avanti una serie di attività finalizzate a reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Un arresto per detenzione di droga a Battipaglia

In questo contesto è stato tratto in arresto C.F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, in seguito ad un controllo, è stato trovato in possesso di 100 grammi di eroina e 40 grammi di cocaina. Non solo: gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento.

Un uomo nei guai a Salerno

A Salerno, invece, nella giornata di sabato, è finito agli arresti A.S. L’uomo, già ai domiciliari, è stato scoperto con 33 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento. Anche per lui l’arresto è avvenuto in flagranza di reato.