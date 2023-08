Droga, controlli dei Carabinieri di Sapri e del Nucleo Cinofili: due nei guai

Doppia operazione questa mattina delle forze dell’ordine nei Basso Cilento. Nel Comune di Centola i militari della locale Stazione diretti dal Luogotenente Giuseppe Sanzone, in stretta collaborazione con Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno tratto in arresto un 39enne per detenzione ai fini dello spiccio di sostanze stupefacenti. L’uomo residente a Milano, si trovava a Centola in villeggiatura, e questa mattina è stato raggiunto dai militari nella propria abitazione e sottoposto a a controllo.

Ritrovamento di sostanze stupefacenti

Le forze dell’ordine nel corso dell’operazione hanno rinvenuto sostanze stupefacenti di vario genere: hashish, marijuana e cocaina. La droga era già suddivisa e pronta per essere venduta. Inoltre i carabinieri hanno anche ritrovato un bilancino di precisione e la somma di circa 2000 euro. Probabilmente frutto di proventi intenti dalla vendita degli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato ed è in attesa della convalida del fermo.

Una denuncia a Licusati

Nel corso della stessa mattinata, le forze dell’ordine del Nucleo Radiomobile di Sapri dirette dal Luogotenente Pino Bosco, sempre con l’ausilio dei Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno inoltre scoperto un 41enne residente a Licusati, frazione collinare del Comune di Camerota, in possesso di circa 40 grammo di hashish. Motivo per il quale l’uomo è stato denunciato a piede libero.

Continuano senza sosta le operazioni di controllo del territorio del Basso Cilento e del Golfo di Policastro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, soprattutto durante la stagione estiva.