Dramma ad Auletta: muore 75enne travolto dal proprio trattore

Incidente mortale ad Auletta. Un uomo di 75 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre trasportava sacchi di olive sul suo trattore. Per cause in corso di accertamento il mezzo agricolo si è capovolto più volte, in località Santa Barbara, travolgendo il 75enne, padre di due figli.

Indagini in corso sulla tragedia

Tra le ipotesi al vaglio relative alle cause del sinistro un possibile guasto meccanico o un possibile malore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.

Ai Carabinieri della Stazione di Auletta il compito di eseguire tutti gli accertamenti del caso.