Dramma ad Agropoli e Roccadaspide: morti un uomo e una 39enne indiana

Un doppio dramma si è consumato nelle scorse ore ad Agropoli e Roccadaspide. Nel primo caso un avvocato del posto è stato ritrovato morto nella sua abitazione tra il centro costiero e Laureana Cilento. L’uomo, circa cinquant’anni, potrebbe aver compiuto un gesto volontario.

L’allarme

A ritrovare il corpo è stata una familiare che ha fatto scattare immediatamente l’allarme ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire quanto accaduto.

La tragedia a Roccadaspide

Durante la notte, invece, una donna di 39 anni è morta dopo una caduta da un balcone di casa. La vittima viveva in prossimità del Parco della Concordia, in pieno centro cittadino, in un’abitazione sita al quarto piano.

È stata la figlia, di appena 13 anni, a far scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Roccadaspide e i sanitari del 118. La donna lascia il marito e due figlie. Anche in questo caso non si esclude un gesto volontario.