Dramma ad Agropoli: donna trovata priva di vita in casa

Dramma intorno alle 19 nel centro di Agropoli. Una donna è stata trovata morta in casa. A far scattare l’allarme è stato il figlio che non viveva con lei. Quando questa sera è rientrato in casa ha trovato il corpo della madre esanime accanto al letto.

I tentativi di soccorso

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli e dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum e un’automedica.

Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul corpo non erano presenti segni di violenza. Si tratterebbe, quindi, di morte naturale avvenuta forse due giorni fa. Si ipotizza un malore che non ha lasciato scampo alla 59enne. La donna viveva in un appartamento di Corso Garibaldi.