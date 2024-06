Dramma a Salerno, giovane trovato morto in strada

Dramma questa mattina a Salerno. Un giovane di cui non è stata ancora resa nota l’identità, è stato trovato morto in strada. L’episodio nel quartiere Fuorni, a pochi passi dalle scuole elementari.

Alcuni presenti hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118. Sul posto i sanitari che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del ragazzo. Informato anche il personale della Questura che è giunto sul posto avviando le indagini sul caso; presente pure il medico legale per un primo esame esterno.

Non si esclude alcuna ipotesi sulla causa del decesso, tra cui quella di un’overdose.