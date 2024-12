Dramma a Policastro, 58enne trovato morto in albergo

Tragedia in una struttura alberghiere del Golfo di Policastro: un operaio 58enne, originario di Vibo Valentia, è stato trovato privo di vita all’interno della sua stanza in un hotel di Policastro Bussentino, frazione costiera del Comune di Santa Marina. Inutili sono stati i soccorsi.

I fatti

Il drammatico episodio è stato scoperto intorno alle ore 14 di questo pomeriggio. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un collega del malcapitato, appartenente alla stessa ditta per la quale entrambi lavoravano e che, rientrato presso la struttura alberghiera, ha fatto la macabra scoperta.

L’uomo infatti era all’interno del suo letto privo di vita. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il 58enne per diverso tempo. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare.

Contattate le forze dell’ordine, sul posto si è reso necessario anche l’arrivo dei Carabinieri della Stazione si Vibonati per i dovuti accertamenti del caso. Quest’ultimi necessari dunque a stabilire cose è accaduto al 58enne nelle sue ultime ore di vita.

Subito dopo il consueto sopralluogo presso la struttura alberghiera, la salma del malcapitato è stata trasportata all’abitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri per essere sottoposta all’esame esterno, attraverso il quale sarà possibile risalire alle cause del decesso. La salma rimane inoltre a disposizione dell’autorità giudiziaria.