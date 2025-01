Dramma a Perdifumo, 69enne trovato morto in garage

Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Perdifumo. Un uomo di 69 anni è stato ritrovato privo di vita nel garage adiacente alla sua abitazione. È stata una vicina a far scattare l’allarme.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum che stazione presso l’ospedale di Agropoli. Purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto già qualche ora prima. Probabile che sia avvenuto per un improvviso malore o per ipotermia.

Attesa per l’esame esterno sulla salma

Del caso sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Perdifumo e il magistrato presso il tribunale di Vallo della Lucania. Al medico legale il compito di eseguire l’esame esterno sulla salma. Il 69enne viveva da solo nella sua abitazione di Perdifumo.