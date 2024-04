Dopo Sanremo Maninni sceglie Agropoli come palcoscenico delle prove per il tour estivo

Dopo l’entusiasmante esibizione al Festival di Sanremo con il brano “Spettacolare”, il talentuoso artista Maninni si prepara al suo tour estivo. Per perfezionare lo spettacolo e regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, l’artista ha scelto Agropoli come location per le prove.

Un’energia contagiosa che conquista l’Italia

Il tour “MANINNI SPETTACOLARE TOUR 2024” ha già portato la contagiosa energia del cantante in giro per i club d’Italia. Con una combinazione di melodie coinvolgenti, testi toccanti e una presenza scenica magnetica, Maninni ha già conquistato il pubblico di Sanremo e promette di continuare ad incantare i fan in tutta Italia.

Agropoli: sulle orme di grandi artisti

Maninni non è il primo artista ad aver scelto Agropoli per le prove del suo tour. Un anno fa fu Dolcenera a scegliere il Cilento e precisamente l’arena agropolese per le prove del suo tour. Prima ancora ci avevano pensato i The Kolors e Francesco Sarcina.

Prove off limits

Le prove del tour di Maninni sono off limits. Alcuni residenti, però, si sono posizionati all’esterno dell’arena per sentire le sue canzoni.

Maninni il prossimo 23 aprile sarà anche a Capri dove esordirà con la nazionale cantanti.