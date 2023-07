Dopo 6 anni di chiusura, il Cinema Corallo di Acciaroli riapre le porte: ecco la programmazione completa

Dopo 6 anni di chiusura, sabato 15 luglio è stato un giorno indimenticabile ad Acciaroli, poiché lo storico Cinema Corallo ha finalmente riaperto le sue porte completamente rinnovato. A rilevarlo, Sergio Di Fiore, che ha preso in mano il progetto con passione e dedizione. Con la riapertura, il Cinema Corallo non si limiterà solo alla proiezione di film, ma offrirà anche una vasta gamma di intrattenimenti per soddisfare tutti i gusti e le preferenze.

Oltre alla ricca programmazione cinematografica che promette di portare sul grande schermo i più recenti successi e capolavori del cinema, gli spettatori potranno godersi anche spettacoli teatrali di grande valore artistico.

Ecco gli spettacoli teatrali

I Ditelo Voi in programma l’11 agosto, Paolo Caiazzo il 18 agosto e Peppe Iodice, con la partecipazione di Francesco Mastandrea, il 24 agosto. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:30.

La programmazione cinematografica

Dal 20 al 24 “Barbie” alle 21:30

Il 25 agosto “L’Esorcista del Papa” ore 22:00

26 agosto “Super Mario Bros” ore 21:30; 27 agosto “Le otto montagne” alle 22:00; il 28 agosto è la volta di “Mixed by Erry” alle 22:00; e dal 29 al 31 luglio alle 21:30 “Spiderman”.

Sala all’aperto, per ulteriori info contattare il numero 3383096807

Un’estate ricca di eventi e tanto buon cinema

Preparatevi a vivere emozioni uniche e a immergervi in un’esperienza cinematografica coinvolgente, che vi lascerà incantati e desiderosi di tornare ancora e ancora a vivere la magia del Cinema Corallo.