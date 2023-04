Donna muore per arresto cardiaco, i suoi organi aiuteranno altre vite: l’intervento a Nocera Inferiore

Effettuato nella notte, presso l’ospedale di Nocera Inferiore è stato un prelievo di organi su una paziente di Nocera inferiore, F. A. di 54 anni, che era giunta in Pronto Soccorso il 16 aprile scorso a seguito di un arresto cardio respiratorio.

Il consenso alla donazione

I familiari della donna, che già in vita aveva espresso il consenso alla donazione degli organi, hanno confermato tale volontà nella persona del padre.

Iniziato l’accertamento di morte cerebrale conclusosi con dichiarazione di morte dalla commissione, coordinata dal responsabile presidiale della commissione all’uopo predisposta, dott. M.Petrosino, e composta dal neurologo dr. C. Galdi, dall’anestesista dr. V. Stridacchio e dal medico di Direzione Sanitaria dr. G. Aprea.

L’intervento all’Umberto I

Alle ore 04.00 sono iniziate le attività chirurgiche di prelievo del fegato e dei reni, organi che sono stati prontamente avviati ai centri di riferimento regionali della Campania per essere trapiantati. Le attività si sono concluse alle ore 08.30 di questa mattina.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche, i laboratori e le tante figure professionale coinvolte nell’evento.

La professionalità dei medici

La Direzione Strategica manifesta alla famiglia della donatrice il proprio cordoglio per la grave perdita, unitamente alla gratitudine per la forza dimostrata in una circostanza così tragica, compiendo un gesto di amore e solidarietà di altissimo valore, che regala una speranza di vita ad altre persone in attesa di trapianto.

L’impegno della direzione e dei medici dell’ospedale di Nocera sul fronte della donazione di organi procede in maniera costante. Un ulteriore accertamento, infatti, era stato svolto solo due giorni prima. Il 22 aprile scorso, su un’altra paziente di 62 anni.