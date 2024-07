Donna cade dal balcone a Salerno: soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal 118

Una donna è caduta questa mattina dal balcone del primo piano di una abitazione di Salerno, in via Della Monica. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:15 e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, in supporto al pronto soccorso del 118, per soccorrere la donna, che ha circa 35 anni. Era caduta a terra dopo aver battuto forte la testa.

Cade dal balcone, i soccorsi e le condizioni della donna

Dopo un rapido soccorso, i paramedici sono riusciti ad accedere alla zona dove giaceva la donna, l’hanno immobilizzata e trasportata in ambulanza all’ospedale locale.

Le condizioni della donna sono al momento sconosciute. I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dei fatti.