Donna aggredita e minacciata a Pontecagnano: paura in via Pompei

Una donna di quarant’anni è stata minacciata di morte in piena strada, a Pontecagnano. L’episodio si è verificato in via Pompei e ha visto il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari, giunti sul posto per mettere in sicurezza la vittima ed evitarne il peggio.

La ricostruzione dell’aggressione in via Pompei

L’episodio si è consumato nella serata di ieri, quando un uomo si sarebbe avvicinato alla quarantenne con atteggiamento fortemente intimidatorio. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità locali, l’aggressore avrebbe impugnato un oggetto contundente, scagliandosi contro la donna e minacciandola di morte. La prontezza della vittima nel contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 ha permesso di avviare tempestivamente la macchina dei soccorsi.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga dell’aggressore

I Carabinieri della compagnia locale sono giunti sul luogo dell’accaduto nel giro di pochi minuti. L’aggressore, tuttavia, è riuscito a far perdere le proprie tracce poco prima dell’arrivo delle pattuglie. Le prime ipotesi investigative portano a ritenere che l’uomo possa essere l’ex compagno della vittima; le forze dell’ordine hanno avviato subito le ricerche sul territorio per rintracciarlo e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi del 112 e il trasporto in ospedale

Oltre alla pattuglia dei Carabinieri, la Centrale Operativa del 112 ha disposto l’invio immediato di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto alla quarantenne, fortemente provata dal trauma e dallo spavento subito, per poi provvedere al suo trasferimento al Pronto Soccorso. La donna è stata sottoposta agli accertamenti e ai trattamenti medici necessari per verificare le sue condizioni di salute.