Attualità

Donazione del sangue a Vallo della Lucania: appuntamento al San Luca

Domenica 6 settembre 2026 giornata di donazione del sangue a Vallo della Lucania. Appuntamento al Centro Trasfusionale dell'Ospedale San Luca

Di: Ernesto Rocco
Ospedale Vallo della Lucania

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV promuove una nuova giornata dedicata alla raccolta ematica a Vallo della Lucania, invitando residenti e fuorisede rientrati per le vacanze a compiere un gesto di solidarietà fondamentale per la sanità locale. L’appuntamento è fissato per domenica 6 settembre 2026, dalle ore 8:30 alle 11:30, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Luca”.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la comunità cilentana e a rispondere al costante fabbisogno di sacche di sangue structures ospedaliere del territorio, in un periodo dell’anno spesso caratterizzato da forti criticità nelle scorte ematiche.

Raccolta sangue a Vallo della Lucania: orari e sede dell’iniziativa

La campagna di donazione si svolgerà nella mattinata di domenica 6 settembre 2026, offrendo una fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 11:30 per consentire la massima partecipazione. Le attività di prelievo saranno gestite dal personale medico e infermieristico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, struttura di riferimento per l’intero comprensorio del Cilento.

Sotto lo slogan “Quando torno al mio paese… vado a donare!”, la campagna si rivolge in modo particolare a studenti e lavoratori fuorisede che fanno ritorno nei comuni d’origine, ricordando quanto un piccolo gesto individuale possa fare la differenza per l’assistenza sanitaria e le emergenze chirurgiche locali.

Come partecipare e contatti utili per i donatori

Per garantire un flusso ordinato e ricevere tutte le informazioni preliminari sui requisiti per la donazione, i volontari e i cittadini interessati possono fare riferimento ai recapiti dedicati messi a disposizione dall’organizzazione e dal presidio ospedaliero:

  • Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV: 393 8739392
  • Centro Trasfusionale Ospedale “San Luca”: 0974 711258

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti in buono stato di salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore ai 50 kg.

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