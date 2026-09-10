Donazione del sangue a Salerno: l’iniziativa di Rotary Salerno Est e Duomo al Ruggi

Una sola donazione di sangue rappresenta un aiuto concreto capace di salvare fino a tre vite umane. Attraverso la lavorazione di una singola sacca è infatti possibile estrarre componenti ematici fondamentali per scopi terapeutici differenti: i globuli rossi per trattare le emorragie, le piastrine per sostenere i pazienti oncologici e il plasma destinato alla cura dei grandi ustionati. Oltre all’impatto diretto sui beneficiari, il prelievo comporta un vantaggio scientificamente riconosciuto per il donatore stesso. I controlli clinici e gli screening gratuiti effettuati con cadenza regolare consentono di monitorare lo stato di salute generale, trasformando l’atto solidaristico in un efficace strumento di prevenzione personale.

Il valore della prevenzione per i donatori periodici

La comunità medica conferma con chiarezza che la donazione di sangue costituisce un percorso a doppio beneficio, mirato a tutelare sia il ricevente che il donatore. Chi sceglie di donare in modo periodico si sottopone a un’analisi costante dei propri parametri ematici. Questo monitoraggio continuo permette di individuare tempestivamente eventuali alterazioni fisiologiche, promuovendo uno stile di vita consapevole e preservando il benessere individuale sul lungo periodo.

Appuntamento il 12 settembre all’ospedale Ruggi d’Aragona

Per sostenere la disponibilità di risorse ematiche sul territorio, il Rotary Club Salerno Est – Distretto 2101 e il Rotary Club Salerno Duomo hanno promosso una giornata dedicata alla raccolta del sangue. L’iniziativa si terrà sabato 12 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, presso il Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dal Dott. Giuseppe Coppola. L’invito a partecipare è rivolto ai soci rotariani, ai loro conoscenti e a tutta la cittadinanza.

Promuovere la cultura del dono sul territorio

L’evento si inserisce all’interno di un programma più ampio di interventi sociali e solidali operativi nella provincia di Salerno, guidato dallo slogan “Il tuo gesto, la speranza di domani”. Valentina Dell’Acqua, Presidente del Rotary Club Salerno Est, e Lucio Bifolco, Presidente del Rotary Club Salerno Duomo, hanno richiamato l’attenzione sull’importanza strategica della solidarietà collettiva, evidenziando come la diffusione della cultura del dono sia un pilastro fondamentale per garantire l’autosufficienza ematica delle strutture sanitarie locali.