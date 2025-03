Donati monitor multiparametrici al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Polla | VIDEO

Un’importante donazione è stata effettuata al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla grazie alla generosità dei “Mulini Pizzuti”, in collaborazione con il Rotary Salerno Picentia. La donazione comprende monitor multiparamedici, strumenti essenziali per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti durante i trattamenti terapeutici. Il proprietario dei “Mulini Pizzuti” è infatti un paziente del centro trasfusionale stesso.

Questi monitor rivestono un ruolo cruciale nella cura dei pazienti, che ricevono trattamenti terapeutici come trasfusioni di sangue, infusioni di ferro, salasso terapia e altre cure. Il Dottore D’Onofrio ha evidenziato che, nel 2024, il Centro Trasfusionale di Polla ha effettuato oltre 1000 infusioni di ferro, circa 450 salassi e 200 trasfusioni, trattando annualmente circa 3000 pazienti e 2000 donatori.

La cerimonia

Durante la cerimonia di consegna, il Dottore D’Onofrio ha espresso il suo apprezzamento per la donazione e ha ringraziato il suo staff, comprese le dottoresse Focarile e Balestrieri, le infermiere Concita, Gerardina e Francesca, le biologhe Olimpia ed Annalisa, e i tecnici Luis, Antonio, Antonio, Daniele e Rosa. Il Dirigente Medico ha inoltre ringraziato Giuseppe Pizzuti per il gesto di grande sensibilità, sottolineando che il dono rimarrà un patrimonio per le future generazioni dell’ospedale.

Presenti anche il Dottore Silvio Saponara, Dirigente Medico di Cardiologia e Vice Direttore Sanitario, che ha enfatizzato l’importanza di questi strumenti per i pazienti cardiologici, sottolineando come la donazione migliori ulteriormente la collaborazione tra il reparto di Cardiologia e il Centro Trasfusionale.

La donazione è stata resa possibile grazie al Rotary Club “Salerno-Picentia”, il cui presidente, Raffaele Brescia Morra, ha spiegato come la disponibilità del Past President Giuseppe Pizzuti abbia consentito l’acquisto e la consegna di queste apparecchiature vitali per la struttura diretta dal Dottore D’Onofrio, rispondendo a una necessità concreta della comunità. Anche Giuseppe Pizzuti, CEO di Mulini Pizzuti, non nuovo ad iniziative di solidarietà, era presente alla cerimonia di questa mattina.