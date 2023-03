Don Backy a Sala Consilina per ricordare il Maestro Enzo Polito

Si terrà sabato 11 marzo alle 20:30, presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, b il sesto appuntamento della rassegna Teatro in Sala con il Premio Campania lucana, Lucania campana “Enzo Polito”.

La Città di Sala Consilina, l’Associazione I Ragazzi di San Rocco, in collaborazione con la Banca Monte Pruno, dedicheranno questa serata ed il Premio alla memoria di una persona che ha lasciato un segno tangibile del cuore di tutti, il maestro Enzo Polito.

Il premio

Il Premio, infatti, da quest’anno, prende il nome del musicista, performer, insegnante, filantropo, che ha lasciato prematuramente la sua famiglia ed i suoi amici.

La consegna del Premio Campania lucana, Lucania campana “Enzo Polito” sarà impreziosita dalla presenza di tanti ospiti che hanno avuto un forte legame con Enzo Polito e che avranno il piacere di ricordarlo al fianco della famiglia in nome della sua grande passione, la musica. La serata sarà arricchita anche dal concerto di Don Bachy.

Il ricordo del Maestro Polito

“Enzo – ha affermato emozionato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese – è stata una figura speciale nel panorama musicale e non solo. Mi piace ricordarlo, oltre che per la qualità artistica, anche per tutte le sue virtù e per lo spirito che animava ogni sua azione. Lo definirei unico e sono particolarmente felice di rivedere negli occhi dei suoi figli la medesima umiltà con la quale coltivano, con grandi risultati, le loro passioni.

Mi auguro che il Premio sia solo l’inizio di qualcosa di ancora più grande per ricordare Enzo Polito, l’amico di tutti. Insieme alla famiglia ed ai Ragazzi di San Rocco ci stiamo lavorando per un prossimo e specifico appuntamento perché riteniamo che i valori, soprattutto umani, che Enzo ci ha lasciato in eredità sono ancora tutti da scoprire e da valorizzare”.