Domenico De Rosa (SMET): “Il turismo cresce, la logistica risponde”

Per qualche settimana, l’Italia rallenta: agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, con tante persone a riposo o che lavorano a ritmi ridotti, anche a causa dell’interminabile ondata di caldo che sta colpendo il Paese da inizio luglio. Tuttavia, non tutti i settori possono permettersi una pausa. Tra questi c’è la logistica, che gioca un ruolo cruciale anche in piena estate. Come sottolinea il Cav. Domenico De Rosa , CEO di SMET , “il settore della logistica non si ferma mai. È forse il comparto meno appariscente, perché non è tangibile come la materia o i prodotti che compriamo, ma è essenziale. Durante questo periodo tante attività rallentano o si fermano, ma il nostro non può andare in vacanza”.

Infatti, se per molti il periodo ferragostano significa pausa e relax, per la logistica è uno dei momenti più impegnativi dell’anno. La domanda di beni e servizi non solo continua, ma spesso aumenta, soprattutto nelle aree turistiche. A Ferragosto, il turismo in Italia raggiunge il suo picco: località di mare, città d’arte e borghi storici accolgono milioni di visitatori, e dietro le quinte, la logistica svolge un ruolo chiave per far sì che tutto funzioni senza intoppi. “Durante l’estate ci impegniamo a garantire che tutto funzioni alla perfezione. È un lavoro silenzioso – ricorda il Cav. De Rosa – ma fondamentale per sostenere il ritmo della vita quotidiana e dell’attività turistica, anche quando tutto il resto rallenta. Siamo fieri dell’impegno dei nostri collaboratori che, anche durante le festività, garantiscono un servizio di eccellenza”.

Un pensiero speciale va proprio ai collaboratori, il cuore pulsante dell’azienda. “In un periodo in cui molti si godono una meritata pausa – afferma il Cav. De Rosa -, voglio esprimere un ringraziamento particolare ai nostri driver e a tutto il personale operativo, che continuano a lavorare con dedizione e professionalità. Da SMET, investiamo nell’ottimizzazione delle risorse e degli orari per permettere ai nostri driver e collaboratori di avere il maggior livello di conciliazione familiare possibile. Spero che questo tipo di ragionamento diventi sempre più la regola: bisogna mettere la persona al centro”.

Il Cav. De Rosa sottolinea che “il successo di un’azienda non si misura solo dai risultati, ma anche dalla capacità di creare un ambiente che tenga in massima considerazione il benessere delle persone, senza mai sacrificare questi valori per il profitto. In un settore come il nostro, dove l’impegno quotidiano è intenso, è cruciale mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo”. Il Cav. De Rosa conclude ricordando che “La storia di SMET, iniziata 77 anni fa con mio nonno, è una storia familiare che ha trovato la sua forza nell’umanità e nella vicinanza con i collaboratori. In questo periodo di grande incertezza, è fondamentale – conclude il Cav. De Rosa – che le aziende coltivino rapporti basati sulla fiducia e sul rispetto, e questo sia per i partner e clienti, sia per i propri collaboratori”.