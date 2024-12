Maria Marotta arbitra Inter-Milan a San Siro in diretta su Rai 2

Appuntamento con la storia per Maria Marotta e per la Serie A femminile. Domani, infatti, nella dodicesima giornata di campionato è in programma il derby tra Inter e Milan, diretto proprio dal direttore di gara cilentano.

Appuntamento con la storia per Maria Marotta

Il match, in programma alle 14.30 con diretta su RaiSport e su DAZN, si disputerà a “S. Siro” e sarà una prima assoluta nell’impianto principe milanese per la stracittadina della massima divisione calcistica femminile. Il “Giuseppe Meazza” aprirà le sue porte per la terza volta in rosa: l’esordio assoluto fu in occasione di Italia-Scozia del settembre del 1974, 3-0 per le Azzurre, a cui fece seguito la sfida dell’ ottobre 2020 tra Milan e Juventus, giocata con 1.000 spettatori per via delle restrizioni dovute alla pandemia. A meno di due mesi dalla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, quindi, altra vetrina importante per la Serie A femminile.

L’arbitro cilentano scende nuovamente in campo

Ad arbitrare il delicato match rossonerazzurro sarà Maria Marotta, direttore di gara della sez, di Sapri, che aveva diretto in stagione a settembre nella Serie A femminile già Lazio-Juventus. Diverse, invece, le gara arbitrate durante l’annata in corso nella Serie C maschile per il fischietto classe ’84 come Lucchese-Pontedera, Alcione Milano-Trento, Renate-Novara, Feralpi Salò-VIrtus Verona e Triestina-Arzignano. Per il direttore di gara originario di S. Giovanni a Piro in stagione, inoltre l’impegno nel campionato Primavera, dello scorso settembre, Roma-Cagliari.

La carriera straordinaria in breve del direttore di gara

Il direttore di gara della Sezione di Sapri, internazionale nel femminile dal 2016, in carriera ha arbitrato, oltre a finali di Coppa Italia e Supercoppa, anche svariate sfide prestigiose di Champions e nazionali. In ambito maschile, invece, Maria Marotta fu promossa nel 2018 tra i fischietti di Serie C , terza donna italiana della storia, e nel maggio 2019 venne designata come quarto ufficiale nella sfida di Serie B Brescia – Benevento.

Nell’agosto 2020, invece, diresse la finale di Coppa Italia Primavera Verona-Fiorentina e nell’ ottobre 2021 fu la prima donna in assoluto a dirigere una partita del tabellone principale di Coppa Italia, in occasione di Cosenza-Monopoli.

Nel maggio 2021, poi, venne designata per dirigere la sfida di Serie B Reggina-Frosinone, diventando la prima donna di sempre ad arbitrare una gara del torneo cadetto. Nel maggio 2022 arbitrò la finale di Supercoppa Serie C Sudtirol – Modena mentre nell’ottobre 2022, poi, arrivò la direzione nella semifinale di Coppa Libertadores a Quito, in Ecuador, Deportivo Cali – Boca Juniors.