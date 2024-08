Domani a Montesano i funerali di Vincenzo Fico, il 13enne morto in piscina

Si terranno domani, alle ore 9:30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Montesano Scalo, le esequie di Vincenzo Fico, il 13enne di Montesano sulla Marcellana, deceduto nella piscina di un agriturismo a Padula.

Salma liberata dopo l’autopsia

Questa mattina all’ospedale di Polla eseguita l’autopsia da parte del medico legale Adamo Maiese. Una procedura necessaria per fare chiarezza sulle cause del decesso del giovane, che era in compagnia del fratello e di amici al momento della tragedia.

La salma ora è stata liberata in attesa dell’esito degli esami.

Per l’ultimo saluto a un ragazzo che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha proclamato il lutto cittadino.