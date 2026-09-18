Diritto penale nel metaverso: il nuovo volume di Bruno Tierno al centro di un dibattito a Sant’Angelo a Fasanella

L’innovazione tecnologica e la sua intersezione con il diritto penale rappresentano oggi una delle frontiere più complesse per gli operatori della giustizia. A questo tema cruciale è dedicato l’incontro in programma sabato 19 settembre alle ore 18:30 presso l’Agriturismo “La Rocca degli Ulivi” a Sant’Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno. L’evento offre l’occasione per la presentazione del volume “Brevi cenni sul metaverso e sulla giurisdizione penale”, scritto dal sindaco del comune cilentano, Bruno Tierno.

Le sfide giuridiche degli ambienti virtuali

Il testo curato dall’autore affronta la rapida evoluzione digitale analizzando le profonde trasformazioni introdotte dagli ambienti virtuali. Il progresso tecnologico solleva interrogativi inediti sul piano normativo, spingendo la dottrina e la giurisprudenza a confrontarsi con confini territoriali e modalità d’azione che superano la dimensione fisica. La pubblicazione si propone di mappare le questioni giuridiche emergenti legate all’uso di queste nuove tecnologie, offrendo chiavi di lettura utili per comprendere come il sistema repressivo possa adattarsi agli spazi digitali.

Gli ospiti e i relatori dell’evento istituzionale

All’incontro interverranno figure di spicco del panorama giuridico e accademico campano. Oltre all’autore Bruno Tierno, prenderanno la parola l’avvocato Raffaele Vitolo, curatore del volume e dottorando di ricerca in Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di Salerno, Michele Caroppoli, giudice penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Mariacarmela Polito, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno. A moderare il dibattito sarà Caterina La Bella, assessore del Comune di Sant’Angelo a Fasanella. L’iniziativa si configura come un momento di dialogo aperto per approfondire un fenomeno che, pur apparendo ancora legato al futuro, costituisce già una realtà concreta nel dibattito giuridico contemporaneo.