“DipingiAmo la Storia e le Tradizioni”: Futani si colora di arte e memoria

L’arte incontra la storia nelle strade di Futani, Castinatelli ed Eremiti, dove l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere un’iniziativa di riqualificazione urbana dal forte impatto visivo e culturale.

L’iniziativa

Con il progetto “DipingiAmo la Storia e le Tradizioni”, vicoli, portoni in legno, cancellate e portoncini in ferro diventeranno vere e proprie tele su cui prenderanno vita scene della tradizione locale. L’obiettivo è chiaro: valorizzare i centri storici dei tre paesi, rendendoli più accoglienti e affascinanti, e al tempo stesso riscoprire e raccontare, attraverso l’arte, il patrimonio storico e culturale del territorio. Un’iniziativa che mira non solo a coinvolgere gli abitanti, ma anche ad attirare visitatori e appassionati di arte e tradizioni popolari.

Come partecipare

L’invito è rivolto direttamente ai cittadini proprietari di portoni, cancellate e ingressi in ferro e legno che si trovano nei vicoli dei tre centri storici. Chi desidera aderire può manifestare il proprio interesse contattando gli uffici comunali e concedendo la disponibilità a decorare i propri spazi privati.