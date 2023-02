Diocesi Teggiano-Policastro, un anno giubilare per celebrare il IX Centenario della morte di San Pietro Pappacarbone

La Chiesa di Teggiano-Policastro, continuando insieme il Cammino Sinodale proposto da Papa Francesco, fa memoria dei testimoni luminosi del Vangelo che la Provvidenza ha donato alla Diocesi e si appresta a vivere con gioia uno speciale Anno Giubilare nella ricorrenza del IX Centenario della morte di San Pietro Pappacarbone (4 marzo 1123-2023), che fu Vescovo di Policastro e Abate dell’Abbazia di Cava de’ Tirreni.

L’anno giubilare partirà il 4 marzo

Nel Decreto di indizione dell’Anno Giubilare Diocesano, il Vescovo P. Antonio De Luca esorta i sacerdoti, i religiosi, le religiose, gli operatori pastorali e tutti i fedeli a vivere con fede e docilità allo Spirito Santo questo tempo di grazia che il Signore dona alla nostra Chiesa.

L’Anno Giubilare sarà aperto il prossimo 4 marzo, giorno della solennità di San Pietro, alle ore 17:00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul (Turchia), nella Concattedrale di Policastro Bussentino.

Il programma

La Penitenzieria Apostolica, su richiesta del Vescovo, in occasione delle solenni celebrazioni in onore di San Pietro Pappacarbone, Patrono della Diocesi di Teggiano-Policastro, che si svolgeranno dal 4 marzo 2023 al 4 marzo 2024, ha concesso l’INDULGENZA PLENARIA alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice). Il dono dell’indulgenza si potrà ottenere compiendo il pellegrinaggio alla Concattedrale di Santa Maria Assunta in Policastro Bussentino in qualsiasi giorno dell’anno giubilare.

Ecco come partecipare alle celebrazioni

Gli anziani, gli ammalati e tutti colori che per grave motivo sono impossibilitati ad uscire di casa, potranno ugualmente ottenere l’indulgenza, unendosi spiritualmente alle Celebrazioni giubilari e offrendo a Dio misericordioso le proprie preghiere e le proprie sofferenze.

Numerosi gli eventi religiosi e culturali programmati nel corso dell’anno giubilare per riscoprire la figura del Santo e la spiritualità benedettina. Particolarmente attesa e significativa la peregrinatio delle reliquie di San Pietro, che saranno a Policastro dal 22 al 29 aprile p.v. . L’urna contenente le reliquie, custodita sotto l’altare della Cattedrale dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, sarà accompagnata a Policastro dall’Abate Dom Michele Petruzzelli.