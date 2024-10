Dimensionamento scolastico, Ogliastro chiede l’accorpamento al’I.C. “Omignano – Gioi”

Cresce la volontà da parte di 11 comuni del Cilento di creare una nuova autonomia scolastica. L’Amministrazione Comunale di Ogliastro con a capo il sindaco Michele Apolito ha deciso di presentare agli enti sovraordinati competenti – unitamente ai Comuni di Prignano Cilento, Cicerale, Perito, Lustra, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Omignano, Orria e Gioi – una proposta di razionalizzazione, per l’a.s. 2025/26, della rete che preveda l’accorpamento dei plessi scolastici delle scuole dell’Infanzia primaria e secondaria dei predetti Comuni all’ Istituto Comprensivo “I.C. Omignano Gioi”.

Gli obiettivi

L’interesse – dei centri cilentani coinvolti – nel creare una nuova autonomia persiste anche dopo il parere negativo espresso del Tar Campania; secondo gli amministratori coinvolti la nuova aggregazione territoriale consentirebbe di garantire, in una prospettiva a lungo termine, il mantenimento di un più ampio numero di alunni, fattore che garantirebbe nel suo complesso di lavorare ad un progetto innovativo e rispondente alle necessità delle realtà dei comuni montani coinvolti mantenendo i servizi e la distinzione dei plessi, per gli ordini scolastici fino alla secondaria di primo grado.

I Comuni in questione , classificati come comuni montani, presentano caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali simili che, data la stretta vicinanza territoriale, consentono di caratterizzarli come una realtà territoriale omogenea che necessità adeguata tutela.

L’attuale piano di dimensionamento scolastico

L’attuale piano di dimensionamento scolastico ha previsto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Pietro Visconti di Ogliastro Cilento all’Istituto Istruzione Superiore “Vico/De Vivo” di Agropoli, e l’unione delle autonomie di Gioi ed Omignano in un unico Istituto Comprensivo sotto la denominazione “I.C. Omignano – Gioi”.