Dialoghi Mediterranei: il Cilento tra cultura, gusti e tradizioni

La valorizzazione del patrimonio cilentano compie un passo fondamentale attraverso la rassegna “Dialoghi Mediterranei”, un’iniziativa pensata per intrecciare turismo, cultura ed enogastronomia locale. Il progetto punta a destagionalizzare l’offerta turistica favorendo la connessione tra la fascia costiera e i borghi dell’entroterra, ampliando la fruizione del territorio ben oltre la classica offerta balneare estiva.

Il programma degli appuntamenti tra mare e borghi

Il calendario delle attività propone una serie di eventi diffusi pensati per far conoscere da vicino le eccellenze artigianali e storico-artistiche del territorio.

Venerdì 18, a Palinuro, si terrà un incontro dedicato alla storica tecnica di pesca della menaica. Il giorno successivo, sabato 19, i visitatori potranno partecipare alla visita guidata del borgo di Centola. Nella stessa giornata, a Vallo della Lucania, l’appuntamento con il mercato rurale Rareche proporrà un focus sull’esclusivo fico bianco del Cilento, mentre la serata a Palinuro sarà animata dal concerto dei Vienteterra.

Domenica 20 si raddoppia la possibilità di visitare il borgo di Centola. A Palinuro, l’Antiquarium aprirà le sue porte alle ore 19:00, facendo da apripista allo show cooking in programma alle ore 21:00 in piazza Virgilio. La rassegna si concluderà ufficialmente sabato 26 con un’esperienza sensoriale incentrata sull’olio del Cilento, ospitata nuovamente presso il mercato Rareche di Vallo della Lucania.

Una rete di comuni per la promozione del territorio

Promossa dal Comune di Centola-Palinuro, l’iniziativa si avvale della collaborazione sinergica con le amministrazioni di Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Pisciotta e Vallo della Lucania, oltre al supporto attivo di associazioni e operatori locali che curano gli itinerari. Il progetto è finanziato tramite il FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025.

Per accedere alle informazioni dettagliate su orari, date e modalità di partecipazione ai singoli eventi, è possibile consultare i canali social ufficiali e il sito web dedicato alla manifestazione.