“Detto tra Noi”, speciale Sanremo

Appuntamento speciale di Detto tra Noi tutto dedicato al Festival di Sanremo. Una puntata ricca di approfondimento sull’evento televisivo dell’anno che InfoCilento sta seguendo dalla prospettiva privilegiata della sala stampa Lucio Dalla al Palafiori. In collegamento da Sanremo ci saranno Chiara Esposito e Roberta Foccillo, in studio invece Antonella Agresti e Carmine Infante per commentare insieme – anche attraverso i contenuti esclusivi di InfoCilento – la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.