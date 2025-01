“Detto tra Noi” in compagnia di Marika Pinto, cantante

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospite del salotto di Antonella e Roberta, Marika Pinto, 25enne originaria di Ascea che si sta facendo conoscere nel panorama della musica pop. Tanti i progetti musicali che, in questi anni, l’hanno portata al successo e l’hanno fatta conoscere in giro per l’Italia. Marika è approdata sulla scena musicale con un nuovo singolo “Manca l’aria”, un progetto discografico che definisce lei stessa “una rivincita”.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.