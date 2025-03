“Detto tra Noi” in compagnia di Alessandro Galdieri e Valentina Schiavo: “In The Loop” | VIDEO

Torna un nuovo appuntamento con Detto tra Noi, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospiti della puntata Alessandro Galdieri e Valentina Schiavo che insieme formano il duo electro-pop degli: “In The Loop“. Negli anni, si sono fatti conoscere e apprezzare sul web e sul piccolo schermo grazie alle particolari rivisitazioni di alcuni dei più grandi successi della musica italiana e internazionale. Ora il progetto è proiettato verso la pubblicazione di brani inediti e alla composizione e produzione per altri artisti.

Alessandro e Valentina sono intervenuti nel programma anche per presentare il loro ultimo lavoro in collaborazione con la cantante Chiara Galiazzo. Una rivisitazione del brano “Il passo silenzioso della neve” portata al successo da Valentina Giovagnini artista scomparsa, tragicamente, nel 2009. Un brano delicato e profondo, un omaggio alla Giovagnini a cui sia Chiara Galiazzo che Valentina Schiavo erano tanto legate.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.