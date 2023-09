“Detto tra Noi” in compagnia dei Los Locos | VIDEO

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospiti della puntata, i Re dei balli di gruppo, i Los Locos.

Interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come El Meneaito, Macarena, Mueve la colita e La vuelta, e di album di successo come El tic tic tac, Salta, La Mamba, oltre alla canzone originale in lingua italiana Ai Ai Ai, scritta da Boribello, Franchetto e Sergio Migliorati nel 1998, sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 Un medico in famiglia.