“Detto tra Noi” in compagnia dei cantautori cilentani Paolo Carbone e Carmen Fiore

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Gli ospiti della serata sono Paolo Carbone e Carmen Fiore. Cilentani, ma trapiantati all’estero. Paolo si trova in Germania e Carmen a Basilea. La passione per la musica li ha fatti incontrare e, da tempo, collaborano alla realizzazione di importanti progetti discografici. Non rinnegano le origini e, infatti, nel corso dell’intervista, hanno parlato del loro amore per il Cilento.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.