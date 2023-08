“Detto tra Noi” con il Maestro Peppe Vessicchio | VIDEO

Puntata speciale per Detto tra Noi. Il salotto di Antonella e Roberta si trasferisce eccezionalmente nel Castello di Rocca Cilento per ospitare un’icona della Musica italiana: il maestro Peppe Vessicchio.

Il Cilento, e in particolare il castello di Rocca, è ormai diventato il suo buen retiro da diversi anni.

Il maestro Vessicchio è diventato popolare soprattutto grazie alle sue ininterrotte partecipazioni al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra per ben venticinque anni. Quando nel 2017 annunciò che non avrebbe preso parte alla kermesse musicale della città dei fiori, il web impazzì e a tutti sembrò che fosse un po’ meno Sanremo senza di lui.

Ma la carriera di Vessicchio è costellata da collaborazioni e riconoscimenti importanti, Festival a parte. Inoltre si è fatto apprezzare come docente e giudice nel talent più famoso di Italia: Amici di Maria De Filippi. Da non perdere dunque la sua chiacchierata insieme ad Antonella e Roberta introdotta dal sindaco di Lustra, Luigi Guerra, che al castello di Rocca Cilento ha fatto gli onori di casa insieme alla famiglia Sgueglia.