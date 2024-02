Deteneva hashish ai fini di spaccio: scatta l’arresto per un 14enne salernitano

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 14enne di Salerno gravemente indiziato di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. I Carabinieri, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi sul territorio, svolgono specifici controlli nei pressi di locali, bar, discoteche frequentate da giovani nonchè istituti scolastici cittadini.

L’operazione

Tali controlli vengono eseguiti dalle FF OO in maniera capillare ed assolutamente “a sorpresa” utilizzando auto di copertura e addirittura a volte con l’ausilio di unità cinofile. In particolare il 21 febbraio, all’uscita di un Istituto Superiore sito nel quartiere Mariconda i Carabinieri del NOR Salerno, notavano un giovane che con fare sospetto si allontanava dal gruppo degli allievi.

I CC operanti avevano modo di osservare che il predetto aveva tra le mani un involucro “sospetto” conteneva appunto sostanza stupefacente e reperendo anche altra sostanza stupefacente nella sua diretta disponibilità, opportunamente celata.

L’importanza dei controlli dei Carabinieri dinanzi gli istituti scolastici

Poi effettuavano perquisizione domiciliare sequestrando complessivamente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 118 grammi già suddiviso in dosi, nonchè un bilancino di precisione e un coltello sporco di sostanza, probabilmente utilizzato per tagliare i pezzi per la vendita.

La posizione del minore, tradotto presso il centro di prima accoglienza a Salerno, è ora al vaglio della Procura per i Minorenni di Salerno che procederà alle attività di richiesta di convalida al Gip del Tribunale per i Minorenni che procederà al suo interrogatorio nei prossimi giorni.