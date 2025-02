Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato nel salernitano

Nella mattinata del 2 febbraio, a Mercato San Severino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“, un 41enne del luogo.

I fatti

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, all’esito di perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di alcune centinaia di grammi, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 1600,00.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.