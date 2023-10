Depurazione a Baia Arena: partnership tra Comune e Consac

È stato un incontro proficuo quello che si è svolto lunedì presso la sede del Comune di Montecorice con il presidente Consac Spa gestione idriche, l’avvocato Gennaro Maione e il sindaco di Montecorice, Flavio Meola, sul tema del potenziamento del sistema depurativo di baia Arena, alla frazione Case del Conte, oltre che sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico nel bacino case del Conte-Giunfatelle.

L’incontro a Baia Arena

Per “siglare” la partnership tra Comune e Consac erano presenti i tecnici progettisti dell’intervento già finanziato per circa 2.900.000 euro sul sistema depurativo ottenuto dal comune di Montecorice appunto (depuratore, rete fognaria e condotta sottomarina), il responsabile Consac per la depurazione, ingegnere La Mattina, e il responsabile dell’area tecnica comunale, ingegnere Marrocco.

La soddisfazione del sindaco

Per il sindaco Flavio Meola “C’è stata massima condivisione sugli interventi da porre in essere per migliorare la già ottimale performance depurativa di baia Arena, così come sugli interventi per il potenziamento delle infrastrutture di rete idrica. Sarà completata la rete fognaria delle frazioni Case del conte e Giungatelle, potenziato il depuratore di adduzione e revisionata e potenziata la condotta sottomarina di riferimento. Per i problemi idrici, sarà rifunzionalizzato il serbatoio sulla collina di Montecorice, al servizio del capoluogo e delle frazioni Giungatelle e Case del conte, così come migliorata e potenziata la rete idrica di distribuzione connessa. Voglio ringraziare il presidente Maione e i tecnici presenti per la consueta e fattiva disponibilità alla soluzione dei problemi. La tutela dell’ambiente e la garanzia dei servizi sono obiettivi primari per l’amministrazione di Montecorice e le sinergie sempre trovate con l’ente di gestione Consac rappresentano un valido strumento per la corretta gestione del territorio in materia di rete idrica e fognaria, oltre che di tutela delle acque e del loro utilizzo”.

Il commento di Maione

Per il presidente di Consac, Gennaro Maione: “Alla base di tutto c’è un lavoro sinergico con questa amministrazione comunale e, a mio avviso, questo rappresenta l’unico metodo efficace per impiegare bene i finanziamenti pubblici e realizzare opere che possano in maniera definitiva preservare e garantire la qualità di una baia molto bella”.