Degrado e cantiere abbandonato tra via Granatelle e via Bellini ad Agropoli: la protesta dei residenti

I residenti di via Granatelle e via Bellini, ad Agropoli, si appellano all’amministrazione comunale a causa delle precarie condizioni strutturali e igieniche in cui versa l’intera area. La zona, snodo viario strategico per il collegamento con il centro cittadino e l’area portuale, presenta criticità legate alla mancata manutenzione della carreggiata e alla gestione dei cantieri della rete idrica, con evidenti disagi sia per la circolazione automobilistica che per il decoro urbano.

Le criticità tra via Granatelle e via Bellini

La causa principale del malcontento risiede nel mancato ripristino del manto stradale a seguito degli interventi tecnici effettuati sulla condotta idrica. Le operazioni di scavo, volte alla riparazione delle tubature, non sono state seguite dalla riasfaltatura della sede stradale, lasciando la carreggiata fortemente dissestata e costellata di buche e avvallamenti.

A peggiorare il quadro generale si aggiunge la presenza di materiali di risulta accumulati sui margini della strada, depositati e mai rimossi al termine delle lavorazioni. Questa situazione riduce la carreggiata e rappresenta un potenziale pericolo per l’incolumità di pedoni e automobilisti.

L’impatto sul turismo e sulla viabilità locale

Il tratto interessato dal degrado non costituisce una semplice strada secondaria, ma una via d’accesso fondamentale per raggiungere l’area portuale e il cuore di Agropoli. Lungo il percorso sorgono diverse strutture ricettive che accolgono regolarmente visitatori e turisti; la presenza di detriti e il fondo stradale sconnesso offrono un’immagine d’incuria proprio nei punti di maggiore afflusso.

I cittadini denunciano un quadro di abbandono che dura ormai da tempo, sottolineando come la mancanza di controlli e di interventi risolutivi stia compromettendo la vivibilità del quartiere.

Le testimonianze dei residenti

“Tra via Granatelle e via Bellini si è creata una situazione di degrado. – fanno sapere – La strada è diventata una mulattiera, interventi di riparazione sulla condotta idrica senza il ripristino del manto stradale, addirittura con i materiali di risulta degli scavi accantonati sulla stessa strada. Una via principale, che porta al porto e al centro cittadino, dove ci sono diverse strutture ricettive. Anni di incuria e di abbandono”.

La richiesta indirizzata agli uffici comunali e ai responsabili dei lavori è quella di un ripristino immediato dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei detriti abbandonati e il rifacimento della copertura asfaltica, per restituire sicurezza e vivibilità all’intero quartiere.