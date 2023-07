De Luca: 22 milioni per svuotare le liste d’attesa

“Abbiamo deciso di stanziare 22 milioni di euro di fondi del bilancio regionale di residui per l’abbattimento delle liste d’attesa”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Sono ulteriori 22 milioni di euro che servono per dare incentivi alle Asl, per mettere in campo progetti specifici per l’abbattimento delle liste di attesa e servono anche per integrare i tetti di spesa cioè le risorse per sovvenzionare le strutture private convenzionate”, ha aggiunto il governatore campano.

Le promesse di Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione non è nuovo a simili annunci. Già un mese fa sottolineò che entro un anno in Campania sarebbero state azzerate le liste d’attesa. De Luca evidenziò tuttavia che “noi stiamo meglio di altre regioni pur avendo migliaia di dipendenti in meno“.

Il problema delle liste d’attesa in Campania

Quello delle liste d’attesa è un problema complesso. In Campania si attendono tempi lunghissimi per l’evasione di una visita o un esame medico. Ecco perché anche in ottica politica c’è la necessità di risolvere questo disagio lamentato da tantissimi cittadini.