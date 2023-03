“Danni irreversibili del patrimonio naturalistico a Camerota”: la denuncia della Coordinatrice del M5S Villani

Il recente evento sulla spiaggia del Mingardo, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha scatenato una forte reazione da parte della coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani.

Ecco la denuncia

L’evento in questione riguarda il costone che è stato fatto esplodere nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza della strada Mingardina, tra Marina di Camerota e Palinuro. L’intervento ha causato un impatto ambientale significativo in un’area protetta e patrimonio dell’Unesco.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, Villani ha definito l’evento assurdo e ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che un’amministrazione abbia autorizzato un danno di tale portata, senza che nessuna istituzione abbia alzato la voce in protesta.

Per il Movimento cinque stelle, sussistono danni irreversibili

Il Movimento 5 Stelle ha quindi annunciato che chiederà tutti gli atti delle autorizzazioni paesaggistiche, ambientali e territoriali rilasciate per questo intervento di sicurezza. L’obiettivo è di capire se sono state rispettate tutte le procedure e le regole e se non erano percorribili altre soluzioni meno impattanti.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un’area naturale protetta di grande valore ambientale e culturale, inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’intervento sulla strada Mingardina ha suscitato la preoccupazione di molte persone, in quanto potrebbe compromettere l’integrità dell’ecosistema e il valore paesaggistico dell’area.

Il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che seguirà attentamente l’evolversi della situazione e farà tutto il possibile per proteggere l’ambiente e preservare la bellezza naturale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.