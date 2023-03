Dalla Protezione Civile nuovo avviso di allerta meteo per forti temporali, grandine e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di domani, venerdì 10 marzo su tutta la Campania ad eccezione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

L’allerta

Si prevede che i temporali possano essere intensi e repentini, con incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Inoltre, potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

La situazione è preoccupante anche a causa del possibile rischio idrogeologico che potrebbe comportare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Si consiglia di prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie, oltre che alla caduta di rami o alberi.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di prestare attenzione rispetto ai rischi previsti, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Data la previsione di raffiche di vento e di possibili grandinate, si segnala la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici. Gli enti preposti dovranno mettere in campo tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire eventuali danni a persone e cose.

In caso di emergenza, si consiglia di seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali, evitando di mettersi in pericolo o di recarsi in zone a rischio. L’attenzione e la prudenza sono fondamentali in queste situazioni, per proteggere se stessi e gli altri.