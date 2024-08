Dal Ministero della Cultura fondi per la Certosa di San Lorenzo di Padula e Paestum | VIDEO

Buone notizie per i siti culturali del Cilento e Vallo di Diano. Dal Ministero della Cultura arrivano fondi per la Certosa di San Lorenzo e il Parco Archeologico di Paestum. Per quanto riguarda Padula il finanziamento è relativo al Chiostro Grande della Certosa di San Lorenzo, il più grande al mondo. Previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro che permetteranno di completare i restauri già avviati, con un focus particolare sugli affreschi della loggia, opere di grande valore storico e artistico. Saranno inoltre riaperte le celle che ospitavano le opere d’arte contemporanea realizzate in occasione della mostra “Le opere e i giorni” curata da Achille Bonito Oliva.

Un nuovo percorso di visita per la Certosa di Padula

La Certosa di San Lorenzo si aprirà ai visitatori con un nuovo percorso espositivo, più coinvolgente e interattivo. Saranno valorizzati gli spazi esterni, come il parco, e saranno implementati strumenti digitali per favorire l’accessibilità cognitiva. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza immersiva che permetta ai visitatori di apprezzare appieno la bellezza e la storia di questo luogo straordinario.

Paestum: un altro importante investimento

Non solo la Certosa di San Lorenzo, anche il Parco Archeologico di Paestum beneficerà di un importante investimento. Grazie a uno stanziamento di 10 milioni di euro, sarà possibile realizzare opere di restauro e valorizzazione della cinta muraria, uno dei circuiti murari meglio conservati dell’antichità. Il progetto prevede la ricostruzione di tratti mancanti delle mura, la rimozione della vegetazione infestante e la creazione di un nuovo percorso di visita che permetterà ai visitatori di ammirare la città antica da una prospettiva inedita.

Questi interventi di restauro e valorizzazione rappresentano un investimento importante per il futuro del patrimonio culturale campano. Come ha sottolineato il ministro Gennaro Sangiuliano, l’obiettivo è quello di aumentare l’offerta culturale della regione, riportando a splendore siti di straordinario valore storico e artistico.