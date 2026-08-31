Dal Liceo di Eboli a Shanghai: lo studente Gerardo Del Tufo vola alla SISU

Dal Liceo Classico Europeo di Eboli a Shanghai per vivere due settimane di studio e formazione in una delle più prestigiose università cinesi. È l’esperienza vissuta da Gerardo Del Tufo, studente della classe IV D del Liceo Classico Europeo dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli, rientrato nei giorni scorsi dalla Cina dopo aver partecipato al programma di formazione della Shanghai International Studies University (SISU), prestigioso ateneo specializzato nello studio delle lingue straniere e gemellato con l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

«Prof, è stato bellissimo!», è stato il primo commento di Gerardo al suo rientro.

La selezione e il ruolo dell’Istituto Confucio

Lo studente era stato candidato dalla sua docente di cinese, Neve Pastorino, e successivamente selezionato dall’Istituto Confucio di Napoli e dal CLEC (Center for Language Education and Cooperation), l’ente governativo cinese che finanzia e gestisce le borse di studio per la SISU. Un risultato che non rappresenta soltanto un’importante esperienza personale per lo studente, ma conferma la particolare attenzione che l’IIS “Perito-Levi” dedica ormai da anni allo studio della lingua e della cultura cinese.

L’offerta formativa dell’IIS Perito-Levi di Eboli

Il Liceo Classico Europeo offre agli studenti lo studio curricolare della lingua cinese e, grazie all’Aula Confucio, istituita presso il Liceo di Eboli dall’Istituto Confucio e dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, organizza anche corsi pomeridiani gratuiti aperti a tutti. Un percorso di internazionalizzazione ulteriormente rafforzato dalla convenzione siglata con il rettore dell’Università “L’Orientale”, professor Roberto Tottoli, e con la direttrice dell’Istituto Confucio, professoressa Valeria Varriano.

Borse di studio e opportunità d’interscambio con la Cina

Grazie a questa collaborazione, fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica dell’IIS “Perito-Levi”, professoressa Laura Cestaro, gli studenti più meritevoli hanno la possibilità di accedere a importanti borse di studio per soggiorni formativi in Cina, con la copertura delle spese di alloggio, vitto, lezioni, trasporti interni e visite culturali. Un’opportunità che consente ai ragazzi di affiancare allo studio della lingua un’esperienza diretta e immersiva nella società e nella cultura cinese, ampliando conoscenze, competenze e capacità di confrontarsi con realtà internazionali.

Un ponte consolidato tra Eboli e l’oriente

Quella appena conclusa è la terza edizione consecutiva delle borse di studio per la Cina alla quale partecipano studenti del “Perito-Levi”. Un risultato che testimonia la continuità e la solidità del rapporto costruito dall’istituto ebolitano con alcune delle realtà più autorevoli e qualificate per lo studio e la diffusione della lingua cinese, sia in Italia sia in Cina.

Per l’IIS “Perito-Levi”, l’esperienza di Gerardo Del Tufo rappresenta così un ulteriore riconoscimento della scelta di investire in un’offerta formativa sempre più aperta al mondo, capace di offrire agli studenti non soltanto conoscenze linguistiche, ma occasioni concrete di crescita personale, culturale e internazionale.