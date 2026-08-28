Dai campi da calcio ai VIP internazionali: il Cilento conquista anche Irina Shayk

Il Cilento continua ad affermarsi come meta d’eccellenza per il turismo di alto profilo, attirando protagonisti dello sport e dello star system internazionale. Tra le ultime personalità ad aver scelto il territorio a sud di Salerno per un periodo di pausa figurano l’ex calciatore e allenatore Alessandro Calori e la celebre supermodella Irina Shayk, a conferma di un forte richiamo legato al relax, al mare e alle eccellenze enogastronomiche locali.

Il soggiorno di Alessandro Calori tra Cicerale e Palinuro

L’ex difensore e tecnico — ricordato anche per il gol in maglia Perugia che decise lo scudetto del 2000 ai danni della Juventus — ha individuato nel borgo interno di Cicerale la propria base operativa. Calori ha soggiornato in una nota struttura ricettiva del posto, ideale per riscoprire ritmi distesi ed eccellenze tradizionali.

Dal piccolo centro collinare, l’ex bandiera dell’Udinese ha poi raggiunto le principali località della costa, concedendosi una tappa lungo il litorale di Palinuro per un bagno nel mare cilentano. Durante gli spostamenti, si è mostrato costantemente disponibile nei confronti dei fan, fermandosi con residenti e turisti per foto e autografi.

Irina Shayk a Trentinara: la visita all’azienda Tre Daniele

Accanto alle presenze legate al mondo dello sport, il territorio ha registrato un’importante visita dal mondo della moda internazionale. La supermodella russa Irina Shayk, seguita da oltre venti milioni di follower su Instagram, ha trascorso alcuni giorni nell’area cilentana.

Tra i momenti centrali della sua permanenza figura la tappa a Trentinara, nota come la “terrazza del Cilento” per la vista sul Tirreno. Qui la modella è stata ospite presso l’azienda vitivinicola Tre Daniele, dove ha potuto approfondire la produzione vitivinicola locale e immergersi nel paesaggio collinare del borgo, contribuendo a dare ulteriore visibilità globale al patrimonio paesaggistico e agroalimentare del territorio.