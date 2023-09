Da Orria al Cervati a piedi: ecco l’iniziativa dell’associazione Off Limits

L’Associazione Off Limits di Gioi Cilento si ripete dopo l’iniziativa dello scorso anno, che li ha portati a scalare il Cervati a piedi partendo dalla piazza centrale di Gioi. Nei giorni 16 e 17 settembre i ragazzi dell’associazione cercheranno di raggiungere la vetta, stavolta il punto di partenza sarà Orria Cilento.

“L’inizio del avventura è fissato per sabato 16 settembre, faremo i primi 25 km per passare la notte all’ Accoglienza Rurale Tempa Del Fico, – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – domenica 17 percorreranno gli ultimi 25 km circa per arrivare sù in vetta e poi ,come da tradizione, pranzare al Rifugio Cervati . Un’impresa impegnativa su un percorso difficile e per questo gli intrepidi trekker sono meno di una decina, ma rappresentano tutto lo spirito del ASD Off Limits Gioi 2007: unione, amicizia,spirito di sacrificio e perseveranza“.

L’iniziativa

Il gruppo dell’ Asd Off Limits da anni porta avanti un progetto denominato “Alla Riscoperta degli antichi sentieri del Cilento” con lo scopo di far riscoprire le bellezze del Cilento, in modo diverso, far percorrere sentieri, oramai del tutto dimenticati e in alcuni casi scomparsi del tutto, che un tempo erano attraversati da viandanti, mercanti, pastori, pellegrini, soldati da ventura.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far vivere un’esperienza di ospitalità rurale tramite sentieri che collegano diversi borghi del Cilento interno; un modo per promuovere il turismo Green, facendo attraversare il Cilento.

Dal 2017 lavora, inoltre, alla sentieristica lungo l’antico “sentiero della Croce”, che collega le antiche comunità cilentane attraverso gli storici percorsi che venivano attraversati per giungere a Stio in occasione della Millenaria Fiera della Croce”.