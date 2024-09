Da lunedì 16 Settembre al via il nuovo palinsesto di InfoCilento

Settembre, tempo di ritorni e nuovi inizi. Anche InfoCilento riparte con la nuova programmazione e una rinnovata voglia di mettersi in gioco. La redazione web e tv, che pure non si è fermata durante i mesi estivi garantendovi una puntuale informazione, si sta preparando alla messa in onda del palinsesto autunnale che partirà il prossimo 16 settembre.

La nostra offerta televisiva sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming (su web e app) si conferma ampia e variegata con l’obiettivo di incontrare i gusti e le aspettative di un pubblico eterogeneo per interessi e fasce d’età.

L’edizione quotidiana delle 13:55 del nostro telegiornale rimane l’appuntamento clou e sarà preceduta dal nuovo Anteprima News, in onda alle 09:30 dal lunedì al venerdì. Si tratterà di un’occasione per approfondire notizie sia locali che nazionali, con collegamenti ed ospiti in studio e fornirà al pubblico la possibilità di interagire con commenti e segnalazioni.

Il lunedì alle 09:00 ci sarà uno spazio per gli appassionati di Cucina grazie ad un altro nuovo appuntamento: InfoCilento Bistrot, a cura dello chef Francesco Mastrogiovanni. Come nella scorsa stagione, Serena Vitolo vi offrirà un piacevole momento di pausa nel suo salotto de All’Ora del Caffè – il lunedì e il venerdì alle 15:00 – in compagnia di ospiti sempre nuovi ma con il comune denominatore di storie particolarmente interessanti.

Il lunedì sera alle 21:15 torna In Campo, il format dedicato al Calcio locale che seguirà anche l’avventura Granata in serie B. Chiara Esposito, Manuel Chiariello e Alessandro Pippa ripercorreranno le giornate di Campionato insieme ad ospiti e opinionisti.

Il direttore Ernesto Rocco curerà come sempre l’approfondimento politico con Palazzo di Città in onda ogni martedì alle 21:15; Angela Bonora invece si occuperà dei consigli di salute e benessere con il suo Parola all’Esperto ogni mercoledì alle 20:40. Anche il bellissimo territorio del Cilento sarà protagonista il mercoledì nell’appuntamento delle 21:15 con il programma Una finestra sul mondo condotto da Raffaella Giaccio.

Il giovedì alle 20:40 si rinnova l’appuntamento con Detto tra Noi, il salotto di Antonella Agresti e Roberta Foccillo riservato a musicisti, attori e artisti in generale. A seguire, alle 21:15, Maria Emilia Cobucci vi attende con il nuovo City Live – Parola ai cittadini; un format dedicato alle domande che vorrete far pervenire agli amministratori del territorio. Roberta Foccillo continuerà a guidarci nel mondo dell’associazionismo e delle pro loco con il suo Paese che Vai… in onda il venerdì alle 20:40 cui seguirà Giona, alle 21:15, la rubrica religiosa curata da Vito Rizzo.

Ogni domenica, inoltre, andrà in onda il nostro Tg Week per fare il punto sulle principali notizie della settimana. A questi programmi, che costituiscono ormai il cardine del nostro palinsesto, si aggiungono approfondimenti di Cinema, Spettacolo, Medicina, Sport e Ambiente.

La programmazione si amplierà nel corso dell’autunno con ulteriori nuovi format nel costante sforzo di essere più dinamici e ancora più presenti sul territorio anche attraverso dirette di grandi eventi e appuntamenti ai quali sarà per noi impossibile mancare.

Il mio intento rimane quello di investire ancora e di più in questa virtuosa realtà editoriale: l’obiettivo che ci siamo posti per la fine del 2024 è quello di dar vita ad una riorganizzazione amministrativa e giornalistica che ci consenta di ottimizzare il lavoro e concretizzare un’ulteriore crescita.

Il nostro punto di forza rimane la libertà di espressione; siamo orgogliosi di rappresentare una voce libera e lontana da qualsiasi condizionamento politico; ciò ci consente di garantire a tutti gli attori del territorio il giusto spazio, nel rispetto del diritto/dovere all’informazione. Anche per questo autunno le mie previsioni si colorano di ottimismo. Vi ringrazio sempre per l’affetto e la fiducia. Domenico Cerruti