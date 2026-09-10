Da Atena Lucana a San Giovanni Rotondo in Vespa: il pellegrinaggio di fede e speranza di Francesca e Maurizio

Sette del mattino, una Vespa, la strada davanti agli occhi e una meta nel cuore: San Giovanni Rotondo. È iniziato così il viaggio di Francesca Ciorciari e del marito Maurizio, coppia di Atena Lucana partita questa mattina per raggiungere il luogo che custodisce la memoria e la spiritualità di San Pio. Un itinerario nato dalla fede, ma soprattutto dal bisogno profondo di ritrovare serenità dopo un periodo particolarmente difficile.

L’arrivo a San Giovanni Rotondo sui luoghi di Padre Pio

Francesca e Maurizio hanno lasciato Atena Lucana alle ore 7:00 e, dopo alcune ore di percorrenza, sono giunti a San Giovanni Rotondo intorno alle 11:00. A spingerli non è stata soltanto la passione per il viaggio in sella alla loro Vespa, ma un’esigenza interiore: fermarsi, respirare e affidare alla preghiera un momento buio della propria vita.

Un pellegrinaggio di coppia tra strada e speranza

Ci sono percorsi che non si misurano soltanto in chilometri. Sono quelli che si intraprendono quando occorre ritrovare se stessi e si cerca un luogo nel quale depositare, anche solo per qualche ora, i propri pensieri più pesanti. Per Francesca e Maurizio quel punto di riferimento è San Giovanni Rotondo. La loro Vespa si è trasformata così nel simbolo di un pellegrinaggio di coppia fatto di strada, devozione e speranza.