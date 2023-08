Da Agropoli ai Mondiali di Basket: Gabriele Procida nei 12 azzurri

Si terranno nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone, dal 25 agosto al 10 settembre, i Mondiali di Basket 2023. 32 le nazioni al via, tra queste c’è l’Italia inserita nel gruppo A con i padroni di casa delle Filippine, l’Angola e la Repubblica Dominicana. Gli azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco hanno iniziato la preparazione in Trentino con 16 elementi. In questa fase la squadra ha giocato alcune partite mostrando già un’ottima forma. L’ultima è stata dispuitata contro Portorico, con l’Italia ad imporsi 98 – 65.

Il roster dell’Italia

Prima del viaggio verso Manila, Pozzecco ha annunciato il roster definitivo che rispetto ai 16 elementi iniziali è stato ridotto a 12 giocatori. Tra questi c’è anche Gabriele Procida che proprio contro Portorico è stato insieme a Fontecchio il più prolifico con 16 punti messi a segno.

Chi è Gabriele Procida

Gabriele Procida, classe 2002, è stato fin dagli esordi considerato uno dei giovani di maggior talento del basket italiano. Il giovane cestista, è nato a Como ma le sue origini sono tutte cilentane. L’atleta, alto 2 metri ha infatti genitori agropolesi. Dopo Cantù nel 2021 è passato alla Fortitudo Bologna; al termine della stazione è stato selezionato dai Detroit Pistons al Drafb NBA. Poi ha firmato con l’Alba Berlino imponendosi nel campionato tedesco.

Ha all’attivo diverse apparizioni nelle selezioni giovanili dell’Italia, mentre con la nazionale maggiore ha debuttato il 19 febbraio 2021 nell’incontro con l’Estonia. Da allora la sua carriera ha avuto una costante crescita fino ad oggi, con la scelta del coach Pozzecco di convocarlo per il suo primo mondiale.

A seguirlo ci saranno anche amici e familiari di Agropoli che già fanno il tifo per lui.