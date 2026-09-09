Da Agropoli a Santa Maria a nuoto: la straordinaria impresa di Ernesto Giacomini

Un’impresa sportiva nel cuore del Cilento unisce la passione per il mare al legame profondo con il territorio. Ernesto Giacomini, atleta di Brescia e figura poliedrica nel mondo dello sport, ha portato a termine con successo una faticosa traversata a nuoto da Agropoli fino a Santa Maria di Castellabate, completando l’intero percorso tra andata e ritorno. Un’iniziativa che celebra la bellezza paesaggistica della costa campana e sottolinea l’importanza dell’attività fisica all’aperto in scenari naturali di pregio.

Un’avventura tra le acque del Cilento

La partenza è avvenuta da uno dei punti più suggestivi del litorale, la spiaggia della Marina di Agropoli. Da qui Giacomini si è immerso per affrontare il tragitto in mare aperto verso Santa Maria di Castellabate, proseguendo poi fino al rientro al punto di partenza. L’impresa ha richiesto un notevole sforzo fisico e una preparazione atletica costante, ripagati dalla spettacolarità del paesaggio e dalla qualità delle acque della costa cilentana.

Il profilo dell’atleta e le sue parole

Giacomini non è nuovo a sfide di questo tipo. Dipendente della CNA di Brescia e istruttore di nuoto qualificato per bambini, adulti e persone con disabilità, l’atleta vanta un background sportivo variegato che include anche imprese su due ruote, come una recente pedalata che lo ha portato da Brescia fino in Germania.

Il suo legame con il Cilento affonda le radici negli affetti familiari e nella passione per questi luoghi:

“Agropoli è la mia meta preferita per le vacanze, qui tra l’altro vivono i miei zii, ci sono posti fantastici, e la mia nuotata è stata semplicemente straordinaria, sono partito dalla spiaggia della marina tra un mare cristallino e panorami mozzafiato esperienza unica da rifare sicuramente.”

Logistica e sicurezza per una sfida riuscita

Ogni traversata in mare aperto necessita di un piano di sicurezza accurato. Per l’occasione, Giacomini ha potuto contare su un supporto tecnico d’eccezione: la moglie lo ha affiancato lungo tutto il percorso a bordo di un kayak per garantire il monitoraggio costante della nuotata e l’assistenza in acqua. A documentare le fasi salienti dell’impresa è stata invece un’amica e fotografa professionista, che ha immortalato i passaggi più suggestivi del tragitto.