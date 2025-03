Cultura, Iannone: “Dal Governo Meloni oltre 5,5 milioni di euro per cinque siti della provincia di Salerno”, ecco quali

“Sono stati stanziati per interventi che riguardano cinque siti della provincia di Salerno oltre 5,5 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

Ecco i siti

Nel triennio 2025-2027 il Governo Meloni ha stanziato: 3,5 milioni di euro per la Badia di Cava, 600 mila euro per il Museo archeologico di Sarno, 500 mila euro per il Museo archeologico di Eboli, 400 mila euro per la Certosa di San Lorenzo di Padula, 542 mila euro per il Parco archeologico di Paestum e Velia.

Una nuova testimonianza di attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio nell’ambito della tutela dello straordinario patrimonio che detiene. Sono queste risorse che si aggiungono a quelle già senza precedenti che sono arrivate sul nostro territorio nei primi due anni del Governo Meloni. Grazie al Ministro Giuli e al Vice Ministro Cirielli per quanto fatto e per quanto insieme faremo per la valorizzazione del nostro territorio e della sua storia”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, parlamentare del collegio della provincia di Salerno.