Croce Rossa di Agropoli: Marco Federico nominato commissario in attesa delle elezioni

La Croce Rossa Italiana di Agropoli verso le elezioni. Il Comitato Nazionale ha nominato Marco Federico nuovo commissario. A lui spetterà il compito di gestire le attività in vista delle elezioni per il rinnovo dei vertici che dovrà avvenire entro fine novembre 2024.

Prende il posto di Gianna Infante che per anni ha guidato i volontari agropolesi che si sono distinti in attività e iniziative di volontariato, soccorso, assistenza e prevenzione.

Proprio Infante era al vertice del comitato agropolese anche durante l’emergenza covid, periodo in cui la CRI ha avuto un ruolo determinante nell’affiancare i cittadini in isolamento e le persone in difficoltà.

«Ringrazio tutti per la preziosa, impagabile ed impareggiabile collaborazione che serberò nel mio cuore quale affascinante esperienza di vita e di solidarietà», ha detto la presidente uscente.

L’importanza del presidio della Croce Rossa

La Croce Rossa agropolese non è impegnata soltanto sul territorio cittadino ma anche nei centri limitrofi rispondendo alle necessità di una vasta area costiera e dell’interno che in estate vede esponenzialmente aumentare le presenze sul territorio

Marco Federico, carabiniere, anche lui da tempo impegnato in varie attività come volontario, porterà avanti il lavoro già svolto e coordinerà i lavori in vista delle elezioni.